РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 31 мар. Госавтоинспекция Домодедова временно приостановила личный прием граждан в порядке живой очереди, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Личный прием граждан в порядке живой очереди временно приостановлен. Исключение составляют поданные до 30 марта на портале госуслуг заявления – в этом случае прием будет проведен в указанное время, если не поступит указа о запрете», – говорится в сообщении.

Также на прием через госуслуги можно записаться, если заканчивается срок у водительских прав. Уточнить информацию можно по телефону для справок: 8(496)793-15-55.