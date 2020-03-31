РИАМО-31 мар. Телеведущая Роза Сябитова выступила в поддержку предложения министерства юстиции РФ касательно временного приостановления работы ЗАГСов в стране, сообщает Газета.ru.

«Я считаю это правильным. В сложившейся ситуации нужно проявить ответственность и сознательность. Для молодоженов, которым придется отложить регистрацию брака, это хорошая возможная проверить свои отношения», – сказала Сябитова.

Телеведущая отметила, что за время карантина пары смогут лучше познакомиться со своими будущими родственниками. Также уменьшится тенденция неоправданно крупных трат на свадьбы.

«Ситуация для разводов тоже достаточно неплохая, поскольку молодежь чаще всего эмоционально разводится. Это время подумать, эта ситуация объединит близких. Останутся только сильные и проверенные семьи, — это хорошо для всех», — подытожила Сябитова.

Ранее правительство РФ постановило приостановить на время оказание государственных услуг по торжественной регистрации брака в органах ЗАГС страны с целью предотвратить угрозу распространения коронавируса.

На данный момент по всему миру зарегистрировано более 786 тысяч случаев заболевания коронавирусом. В России подтверждено 2337 случаев заболевания, выздоровел 121 человек.

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Текстовая трансляция

31 МАРТА

- Главврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусной инфекцией

- Телефонные номера пациентов с коронавирусом будут передавать властям.

- О нарушении карантина будут предупреждать по СМС. Данная мера будет действовать с 3 апреля.



- Проведение свадебных церемоний в ЗАГС временно запретили. Решение приятно правительством РФ.

- Соблюдение карантина в Москве проконтролируют с помощью мобильных операторов.

- В России ограничили число возвращающихся из‑за рубежа граждан. Теперь вернуться в Москву можно будет только через аэропорт Шереметьево. При этом число прибывающих из-за границы пассажиров ограничат до 500 человек в сутки.



- Из‑за коронавируса в России предложили временно запретить свадьбы. С таким предложением выступил Минюст.

- Сроки зачисления в российские вузы перенесут. Принимать документы на поступление планируют в онлайн‑формате.

- В Москве за сутки 387 новых случаев заболевания коронавирусом. 5% от общего числа заразившихся – дети, около 35% - люди в возрасте от 18 до 40 лет.

- Госдума утвердила уголовную ответственность за нарушение карантина. Если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, штраф составит от 1 миллиона до 2 миллионов рублей, срок лишения свободы – от трех до пяти лет. Если погибли двое и более человек, срок лишения свободы составит от пяти до семи лет.



- В Красногорске заметили «Жигули», на крыше которых установлен гроб с нанесенной надписью «Оставайся дома»

Тимур Рубинов

- Москвичей также освободили от уплаты взносов на капремонт на три месяца.

- Жителей многоквартирных домов Подмосковья освободили от платы за капремонт на период с 1 апреля по 1 июля 2020г. Такое постановление подписал губернатор Андрей Воробьев.

- Еще 42 человека вылечились от коронавируса в Москве. На сегодняшний день число выздоровевших от пациентов достигло 70.

- Причиной ввода режима самоизоляции в Москве стало невыполнение многими жителями рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, несмотря на просьбы властей оставаться дома, многие горожане продолжали выходить на улицу.