РИАМО - 31 мар. В подмосковном Королеве полицейские задержали 38-летнего мужчину, которого подозревают в краже подгузников из супермаркета, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В полицию поступил сигнал о том, что в одном из магазинов в микрорайоне Юбилейный повреждено окно. Выехав на место, полицейские обнаружили подозреваемого.

«Установлено, что злоумышленник в ночное время рукой разбил стекло в супермаркете, после чего решил со стороны понаблюдать, как сработает сигнализация. Спустя некоторое время он незаконно проник в помещение, откуда похитил шесть коробок с памперсами», – рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

На данный момент подозреваемый находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».