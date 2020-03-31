РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 мар. Творческий коллектив из подмосковного Красногорска записал песню с призывом к согражданам оставаться дома ради жизни, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«Народный коллектив Красногорский театр «Максимум» Дворца культуры «Подмосковье» записал песню с призывом оставаться дома ради жизни», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

В композиции использованы слова и музыка из песни «Живи» Ирины Дубцовой и Виктора Романченко.

Президент России Владимир Путин объявил текущую неделю нерабочей для того, чтобы граждане могли соблюдать режим самоизоляции. В Подмосковье ввели жесткие ограничительные меры, направленные на сдерживание эпидемии коронавируса.