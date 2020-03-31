РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 31 мар. Безработные жители подмосковного Подольска смогут получить региональную доплату до 15 тысяч рублей с 1 апреля по 30 сентября 2020 года, для этого нужно обратиться в центр занятости населения, сообщается на сайте администрации округа.

В соответствии с постановлением губернатора Московской области от 29 марта 2020 года право на региональную доплату к пособию (или стипендии, если безработный обучается от центра занятости) до 15 тысяч рублей имеют граждане, официально признанные безработными и проработавшие в 2020 году не менее 60 дней. Региональная компенсационная выплата назначается в период с 1 апреля по 30 сентября 2020 года.

«Для признания безработным необходимо обратиться в центр занятости населения по месту жительства (постоянной регистрации). Жители Подольска должны предварительно записаться на прием по телефонам центра занятости: 8(496)763-04-13, 8(496)763-68-91, 8(496)763-04-12», – говорится в сообщении.

В назначенную дату приема нужно иметь при себе полный комплект оригиналов документов – паспорт, трудовую книжку, диплом/аттестат/документы об обучении, справку о среднемесячном заработке за последние три месяца (по форме службы занятости) по последнему месту работы.

Справку могут не предъявлять лица, прекратившие индивидуальную предпринимательскую деятельность в 2020 году. Граждане, уволенные за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, не имеют права на получение региональной компенсации.

Граждане, имеющие регистрацию по месту пребывания в Московской области, безработными не признаются. Также безработными не признаются пенсионеры (в том числе военные), граждане, зарегистрировавшие ИП, КФХ, студенты и учащиеся очного образования, учредители ООО.