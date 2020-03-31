РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. В одном из домов на Школьной улице в Подольске временно отключат горячую воду 1 апреля из-за врезки пожарного гидранта, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска 1 апреля управляющей организацией МУП «СЕЗ» запланированы работы по врезке пожарного гидранта по адресу: улица Школьная, 10. Работы должны проводиться с 9:00 до 11:00. В указанный промежуток времени горячая вода в данный многоквартирный дом подаваться не будет», - говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения за доставленные неудобства.