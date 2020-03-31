РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 мар. Жители ряда многоквартирных домов в подмосковном Красногорске могут получить квитанции на оплату холодного водоснабжения и водоотведения за март с задержкой, сообщается на официальном сайте АО «Водоканал».

Ранее ресурсоснабжающая организация уведомила потребителей об одностороннем отказе от исполнения договора с управляющей компанией ООО «ДЭЗ» с 1 марта 2020 года.

«В связи с необходимостью проведения проверки и интеграции в программу 1С абонентской базы, переданной от ООО «ДЭЗ» в АО «Водоканал» 27 марта 2020 года, возможна задержка выставления квитанций за услуги холодного водоснабжения и водоотведения», - говорится в сообщении.

АО «Водоканал» выполнит формирование и разнос квитанций за март нынешнего года ориентировочно до середины апреля.