РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мар. Жители подмосковных Люберец могут принять участие в онлайн-флешмобе фотографий, посвященном Дню космонавтики, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Конкурс-флешмоб «Космос в моем доме» стартовал в преддверии Дня космонавтики, в нем могут принять участие все желающие.

«Корпорация «Роскосмос» приглашает пользователей соцсетей поделиться фотографиями, на которых можно увидеть частицу космоса в обыденных вещах. Для участия нужно опубликовать фото с хештегом «Домашний космос» в комментарии к сообщению госкорпорации в сети «ВКонтакте». Во второй тур пройдут фотоснимки, собравшие наибольшее количество лайков», - говорится в сообщении.

Победителя выберут голосованием. Лучшее фото отправят на Международную космическую станцию, его распечатают и подпишут космонавты.

Из-за пандемии коронавируса торжественные мероприятия ко Дню космонавтики перенесены с 12 апреля на 4 октября - на годовщину запуска первого искусственного спутника Земли.

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31 МАРТА

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