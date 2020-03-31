РИАМО - 31 мар. В Московской области на 63 автовокзалах, автостанциях и железнодорожных станциях нанесли специальную разметку для обозначения безопасной дистанции для пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Полосы желтого или красного цвета наносят на расстоянии 1,5 метра друг от друга в местах, где чаще всего образуются скопления людей – перед кассами и билетными автоматами», – говорится в сообщении.

Специальную разметку уже нанесли на автовокзалах в Мытищах, Коломне и Сергиевом Посаде, а также на 60 железнодорожных станциях.

Еще на 40 автовокзалах и станциях разметка появится в течение недели, а также на около 200 железнодорожных станциях.

В транспорте Подмосковья транслируют аудиооповещения о соблюдении необходимой дистанции в общественных местах в 1,5-2 метра.

В Московской области действует режим обязательной самоизоляции для всех граждан вне зависимости от возраста.