РИАМО (МЫТИЩИ) - 31 мар. Культурно-информационный центр «Леонидовка» городского округа Мытищи проводит онлайн-конкурс хобби до 12 апреля, сообщается на странице центра в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Мы объявляем конкурс «Мое хобби». Расскажи, чем ты увлекаешься, и прими участие в конкурсе. Условия конкурса: запиши короткое видео (не больше 1 минуты), в котором показываешь и рассказываешь о своих увлечениях. Опубликуй видео в социальных сетях «ВКонтакте» или Instagram с хештегом #моехобби. Зови всех друзей голосовать за твое видео!» - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что в конкурсе может принять участие любой желающий до 12 апреля.