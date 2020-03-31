РИАМО - 31 мар. Клининговые машины обрабатывают платформы всех станций Московского метро дважды в день – днем и в ночное время в ходе генеральной уборки, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Уборка в пассажирской зоне метрополитена идет в постоянном режиме: поверхности, с которыми пассажиры контактируют чаще всего, дезинфицируются раз в 1,5-2 часа», – сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.
Заммэра добавил, что промывка обязательно осуществляется с применением дезинфицирующих средств, которые убивают широкий спектр микробов и вирусов. Уборка проводится дважды в сутки: днем и в ночное время в ходе генеральной уборки.
По его словам, на станциях тщательно обрабатывают ручки входных дверей, кассовые зоны, турникетные комплексы, поручни эскалаторов. Автоматы по продаже билетов обеззараживаются 1 раз в час.
Ликсутов подчеркнул, что, несмотря на существенное снижение пассажиропотока, меры по дезинфекции инфраструктуры метро усиливаются: на прошлой неделе метрополитен начал обрабатывать вентиляционные шахты генераторами горячего воздуха.
«Ранее в метро приступили к дезинфекции тоннелей с помощью промывочных машин. По ночам, когда нет движения пассажирских поездов, они обрабатывают перегоны между станциями специальным дезинфицирующим раствором», – сообщил глава Дептранса.
Вместе с тоннелями дезинфицируют и вагоны подвижного состава. Поезда ежедневно проходят тщательную уборку и мойку, в том числе с использованием специальных дезинфицирующих средств. Подобные средства способны убить максимальное количество бактерий. Обработка поверхностей вагонов такими средствами не менее эффективна, чем кварцевание.
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31 МАРТА
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