РИАМО - 31 мар. Из-за аномально теплой погоды в лесу рядом с Воскресенском раньше времени проснулись известные всем хрущи — майские жуки, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Как правило, эти насекомые появляются в лесах только в мае. При этом переменчивая погода в марте может стать большой опасностью для них. Они могут не пережить пришедшую холодную погоду.

«Несмотря на то, что майские жуки имеют безобидную внешность, это настоящие вредители. За свою недолгую наземную жизнь в 30-40 дней майский жук активно летает. За день в поисках пищи он может пролететь до 20 километров, развивая скорость в 8-11 километров в час. Источник пищи для взрослого насекомого — молодые побеги, листья, цветы», — говорится в сообщении.

Еще более прожорливыми являются личинки майских жуков. Они наносят наибольший вред сельскохозяйственным культурам, так как поедают корни многих молодых растений.

При этом сами хрущи являются хорошей кормовой базой для птиц и насекомоядных животных. Их активность как раз совпадает со временем выведения птенцов и детенышей.