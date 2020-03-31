РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 31 мар. В подмосковных Котельниках порядка 70 рабочих достраивают проблемный дом в микрорайоне Белая Дача, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Сотрудники администрации Котельников провели проверку хода завершения строительства проблемного объекта - корпуса №17А в ЖК «Белая Дача».

«На объекте находятся около 70 человек. Проводится работа по кирпичной кладке на 25 и техническом этажах, продолжается внутренняя кладка до 21 этажа. Производится шлифовка внутренних монолитных стен, заполнение оконными блоками на 18 этаже и балконов на 4 этаже», - говорится в сообщении.

Также ведутся работы по прокладке стояков отопления, водоснабжения и внутренней вентиляции до 24 этажа. На -1 и -2 этажах ведутся работы по усилению монолитных конструкций. В подземной части проводят работы по установке фундаментов для оборудования индивидуального теплового пунта и прокладка наружной теплосети.