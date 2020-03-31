РИАМО - 31 мар. Ветеринарные службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области продолжают работать в штатном режиме, в настоящее время они проводят ветеринарно-санитарную экспертизу на птицефабриках региона, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«На птицефабриках, также, как и других сельхозпредприятиях региона, работа, которую приостановить невозможно, идет своим чередом. В целях обеспечения населения продукцией птицеводства, безопасной в пищевом отношении, ветеринарные врачи ветеринарной службы проводят осмотр птицы перед убоем и ветеринарно-санитарную экспертизу тушек и продуктов убоя», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В данный момент примерно десять человек подразделения государственной ветеринарной службы Одинцовского городского округа осуществляют проверку продукции на «Петелинской птицефабрике».

«С начала года на птицефабриках Московской области сотрудниками ветеринарной службы было осмотрено порядка 11 миллионов голов птицы. Случаев заразных заболеваний не обнаружено. Выявлено 10,3 тысячи случаев выбраковки по причине незаразных болезней, что составляет порядка 20 тонн мяса птицы и субпродуктов», – подчеркнул Разин.

Выбракованную продукцию утилизировали путем переработки в мясокостную муку и не допустили в реализацию.

«Сотрудники госветслужбы региона продолжают оказывать услуги по оформлению ветеринарной сопроводительной документации в ФГИС «Меркурий», – подытожил Разин.