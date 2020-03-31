РИАМО (БАЛАШИХА) – 31 мар. Полицейские городского округа Балашиха задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в краже мобильного телефона стоимостью более 59 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Салтыковка МУ МВД России «Балашихинское» обратилась местная жительница. Она сообщила, что неизвестный похитил из ее дома, расположенного на улице Сосновый бор, мобильный телефон стоимостью более 59 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан 39-летний местный житель», – говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража», ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.