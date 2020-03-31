РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 мар. Порядка 150 буханок хлеба и другой выпечки отвез во вторник пекарь Евгений Тюкаев из подмосковного Красногорска в благотворительную организацию «Ной», передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Индивидуальный предприниматель Тюкаев совместно с волонтерами Красногорска отвез пшеничный, солодовый хлеб, хлеб на заквасках, булки в благотворительную организацию, занимающуюся помощью бездомным. Дом трудолюбия «Ной» расположен в поселке Нахабино.

«Мы не печем для них отдельно. Это все осталось со вчерашнего дня – весь хлеб свежий, съедобный. Но как пекарня мы не можем продавать вчерашнюю продукцию. Ранее в «Ной» мы передали около 300 хлебобулочных изделий. Сегодня (31 марта – ред.) – около 150», – сказал Тюкаев.

Он отметил, что пекарня «Красногорский пекарь» занимается благотворительностью уже три года. Обычно нераспроданный за день хлеб передают малоимущим, многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам. Этих подопечных «Красногорский пекарь» также не оставляет вниманием.

«Пенсионеры очень благодарны. В ответ угощают нас домашними аджикой, вареньем. Очень приятно», – поделился Тюкаев.

По словам волонтера Михаила Иванова, штабу волонтеров, который был создан в Красногорске для помощи оказавшимся в сложной ситуации из-за эпидемии коронавируса горожанам, оказывают содействие администрация муниципалитета, а также малый и средний бизнес.

«У нас очень много заявок. Сегодня в штабе зарегистрировано около 140 волонтеров. В день выполняем около 30-40 заявок. Многим гражданам на карантине нужна помощь в покупке продуктов и лекарств, выгуле животных, выносе мусора», – пояснил Иванов.