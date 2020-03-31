В период всеобщей самоизоляции самое надежное – оставаться дома. Если все-таки нужно выйти в магазин, аптеку или выгулять собаку, необходимо соблюдать меры предосторожности: по возможности носить маску, пользоваться антисептиком, держаться на расстоянии 1,5-2 метра от других людей. РИАМО рассказывает в инфографике о простых правилах, которым нужно следовать во время карантина по коронавирусу.

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