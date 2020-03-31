РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. Более 480 километров муниципальных дорог очистили от выпавшего снега в подмосковном Подольске во вторник, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске за сутки очистили и обработали более 480 километров муниципальных и более 150 километров региональных дорог. Работа продолжается», - говорится в сообщении.

Во вторник в Подмосковье пасмурно, возможна гололедица. Водителей просят оставаться дома и не выезжать без крайней необходимости.