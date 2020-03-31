РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. Около 70 дворников в микрорайоне Климовск Подольска очищают дворовые территории от выпавшего снега, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Зима наверстывает упущенное. Снега навалило столько, сколько и минувшей зимой мы не видели. Дворники снова взялись за лопаты и начали чистить дворовые территории в микрорайоне Климовск. Во дворах во вторник работают 66 дворников и пять единиц техники», - говорится в сообщении.

Также жителей призвали быть ответственными и оставаться дома в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции.

После прошедшего в Подмосковье снегопада сформировался снежный покров высотой 4 сантиметра. За сутки в Московском регионе может выпасть около 20% месячной нормы осадков.

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