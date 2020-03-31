РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 мар. Почти 200 километров автомобильных дорог очистили от снега в подмосковном Красногорске во вторник, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«Зима вернулась, дорожные и коммунальные службы в работе. 196 километров дорог в нашем округе очищены и обработаны противогололедным материалом. Задействовано 48 единиц техники и 166 рабочих», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она также обратилась к автомобилистам, успевшим сменить зимние шины на летние, с просьбой воздержаться от поездок на личном авто.

«Даже погода сегодня нам дает понять, что лучше всем оставаться дома», - заключила Хаймурзина.