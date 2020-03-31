РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 мар. Около 15 тысяч продуктовых наборов выдадут в 49 школах Балашихи учащимся, у которых есть право на бесплатное питание в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации, выдача началась с 30 марта, сообщается на сайте администрации округа.

Эти меры оказываются для поддержки жителей по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и в соответствии с приказом управления по образованию администрации Балашихи. 30 марта 49 школ Балашихи получили продуктовые наборы и в тот же день совместно с классными руководителями оповестили каждого из родителей учеников, подробно рассказав о графике и месте выдачи продуктов.

«Продукты выдаются тем семьям, дети которых в учебном процессе получали льготное питание. Это дети из многодетных, малообеспеченных семей, дети-инвалиды, дети, находящиеся под опекой, а также дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию», - сказала директор школы № 21 Ольга Филатова.

Она добавила, что в их школе организовано три пункта выдачи, все расписано по минутам. Благодаря этому родители не скапливаются на территории учебного заведения, а спокойно, по одному, заходят и получают продуктовые наборы.

Всего данное образовательное учреждение получило 351 продуктовый набор на 275 семей – в некоторых семьях питание получают несколько детей.

Составы продуктовых наборов согласованы с Роспотребнадзором. Они включают продукты длительного срока годности: крупы, вермишель, растительное масло, ультрапастеризованное и сгущенное молоко, печенье, консервы, сахар. Набор выдается один раз на весь объявленный период карантина – с 30 марта по 12 апреля.