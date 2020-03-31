РИАМО – 31 мар. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская назвала писателя Леонида Зорина классиком советской драматургии, сообщает Газета.ru.

Писатель и сценарист Леонид Зорин скончался во вторник на 96-м году жизни.

«Феерически успешный, но далеко не всегда обласканный. Были в его творческой биографии взлеты, были запреты. Пьесы Зорина ценились Товстоноговым, Симоновым, Владимировым — что само по себе знак качества», — написала Ямпольская на своей странице в Facebook.

Леонид Зорин (настоящая фамилия Зальцман) — советский писатель, поэт, переводчик, драматург и сценарист. Написал пьесы «Откровенный разговор», «Гости», «Чужой паспорт», «Светлый май», «Цитата», «Союз одиноких сердец» и другие. Один из самых популярных в СССР и России фильмов по пьесе Зорина — «Покровские ворота».