РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. Более чем в 110 подъездах микрорайона Дубровицкий Подольска не выявили нарушений в дезинфекции мест общего пользования, сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

Территориальным отделом «Дубровицкий» осуществляется контроль за проведением дезинфекции подъездов многоквартирных домов.

«В частности, дезинфекция производится ООО «УК Дубровицы» во всех многоквартирных домах поселков Дубровицы, Кузнечики, Поливаново, в санатории «Родина». Обработано 114 подъездов. Нарушений не выявлено», - написал Боярко в «ВКонтакте».

В Московской области действует регламент, в соответствии с которым ежедневной дезинфекции в подъездах подлежат полы, дверные и оконные ручки, почтовые ящики, панели домофонов и кодовых замков, перила лестничных маршей, вентиляционные решетки.

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31 МАРТА

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