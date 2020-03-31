РИАМО – 31 мар. Депутаты Госдумы России приняли в третьем чтении закон, разрешающий правительству до конца этого года издавать нормативные правовые акты об отмене или переносе мероприятий налогового контроля, а также закон, который вводит налог на проценты по вкладам, сообщается на официальном сайте Госдумы РФ.

«Закон предусматривает, что правительство сможет определять в 2020 году дополнительные основания предоставления отсрочки по уплате налогов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, изменение порядка и условий ее предоставления», - говорится в сообщении.

Кроме того, закон предусматривает порядок учета расходов на приобретение товаров при переходе с ЕНВД и патентной системы налогообложения на упрощенную систему.

Также этот документ вводит 13% налог на проценты со вкладов, которые превышают один миллион рублей.

«Еще раз хочу сказать: никакие вклады налогом не облагаются. Налогом по ставке 13% будут облагаться проценты, начисляемые на эти вклады, то есть доходы от вкладов. При этом это касается не всех вкладов, а только тех, которые в сумме превышают один миллион рублей. Но главное, что они начинают начисляться не с первого рубля — предусмотрен механизм, который позволяет предоставить очень существенный налоговый вычет. Если бы закон вступил в силу сегодня, то данный вычет составил бы 62,5 тысяч рублей. То есть доход в виде 62,5 тысяч рублей не будет облагаться налогом, только тот доход, который превышают эту сумму», — подчеркнул председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

О введении налогов на проценты по вкладам 25 марта объявил президент России Владимир Путин в своем обращении к нации. Он подчеркнул, что налогом будут облагаться проценты по вкладам свыше одного миллиона рублей.