РИАМО - 31 мар. В минувшем году почти 4 тысячи семей в подмосковном Серпухове получили жилищные субсидии на общую сумму 67,2 миллиона рублей, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Серпухов Юлия Купецкая.

«Предоставлены жилищные субсидии 3972 семьям (в 2019 году – ред.). Общая сумма начисленных субсидий гражданам городского округа Серпухов составляет 67,2 миллиона рублей», - сказала Купецкая.

По ее словам, в 2019 году за социальной поддержкой обратились 9334 жителя муниципалитета.

Купецкая добавила, что в прошлом году администрация округа предоставила 200 земельных участков многодетным семьям и 20 квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без обеспечения родителей.

«Три молодые семьи, ставшие участниками муниципальной программы городского округа Серпухов «Жилище» на 2017-2021 годы, получили социальные выплаты на приобретение или строительство жилья», - заключила Купецкая.