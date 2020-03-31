РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 мар. После того, как местный житель микрорайона Первомайский Балашихи пожаловался на размещение мусора, отходы убрали по его заявлению, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи рассказал на портале «Добродел» о нарушении правил уборки и вывоза строительных отходов и материалов с территории в микрорайоне Первомайский. Он пожаловался на сотрудников управляющей компании «Град-сервис», которые, по его словам, вместо утилизации покрышек прячут мусор на соседних территориях и сбрасывают в лес.

«Сотрудниками администрации Балашихи 30 марта проведен осмотр территории по указанному адресу. Факт подтвердился. Меры приняты, навалы мусора убраны. Фотоматериалы прилагаются. Благодарим за Вашу активную гражданскую позицию и участие в жизни городского округа», - сказала заместитель главы администрации Балашихи Татьяна Калашникова.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями Московской области и оперативного решения проблем на местах.