РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мар. Полиция подмосковных Люберец призвала жителей, находящихся на карантине из-за коронавируса, не покидать дома, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«В случае выявления фактов несоблюдения карантина, нарушитель может быть привлечен к административной ответственности. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовые заболевания людей, смерть человека, предусмотрена уголовная ответственность и наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет», - говорится в сообщении.



Сотрудники полиции призывают всех жителей, независимо от возраста и сферы занятости, ответственно отнестись к рекомендациям и ограничительным мерам, без острой необходимости не выходить из дома и ограничить контакты с другими людьми.



«Помните, мы остались на работе ради вас, оставайтесь дома ради нас», - заключается в материале.

В Подмосковье действует режим самоизоляции. Граждане могут покидать место жительства только для покупки продуктов, товаров первой необходимости, для поездки на работу, для обращения за медицинской помощью.