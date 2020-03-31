РИАМО - 31 мар. В столичном районе Текстильщики в подъезде дома неизвестный нанес колото-резаное ранение в грудь мужчине, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Москве.

«Со слов гражданина 1977 года рождения, водителя такси, потерпевший вышел из первого подъезда дома 159 по Волгоградскому проспекту, и проследовал на машине такси до медучреждения, где обратился за помощью», — сказал собеседник агентства.

О нападении в полицию сообщили из медучреждения 30 марта в 11:51.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).