РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мар. Услуга подписки онлайн позволит жителям Люберец получать любимые периодические издания без личного посещения почтового отделения, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Оформить подписку на газеты и журналы через интернет можно не только на свой адрес, но и на адреса родных и друзей в любом регионе России. Оплата производится с помощью банковской карты в один клик без комиссии. Средняя стоимость подписки в Московской области составляет 629 рублей.

«Жители городского округа Люберцы могут оформить подписку по собственному каталогу «Почты России», в который на сегодня включено более 3,7 тысячи изданий, а также по подписным каталогам сторонних агентств.Также для удобства оформить подписку можно через сайт», - говорится в сообщении.

Если клиент уже регистрировался на основном портале «Почты России», то достаточно будет ввести свои имя и пароль, если нет - пройти короткую регистрацию.⠀⠀

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Текстовая трансляция

31 МАРТА

- Телефонные номера пациентов с коронавирусом будут передавать властям.

- О нарушении карантина будут предупреждать по СМС. Данная мера будет действовать с 3 апреля.



- Проведение свадебных церемоний в ЗАГС временно запретили. Решение приятно правительством РФ.

- Соблюдение карантина в Москве проконтролируют с помощью мобильных операторов.

- В России ограничили число возвращающихся из‑за рубежа граждан. Теперь вернуться в Москву можно будет только через аэропорт Шереметьево. При этом число прибывающих из-за границы пассажиров ограничат до 500 человек в сутки.



- Из‑за коронавируса в России предложили временно запретить свадьбы. С таким предложением выступил Минюст.

- Сроки зачисления в российские вузы перенесут. Принимать документы на поступление планируют в онлайн‑формате.

- В Москве за сутки 387 новых случаев заболевания коронавирусом. 5% от общего числа заразившихся – дети, около 35% - люди в возрасте от 18 до 40 лет.

- Госдума утвердила уголовную ответственность за нарушение карантина. Если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, штраф составит от 1 миллиона до 2 миллионов рублей, срок лишения свободы – от трех до пяти лет. Если погибли двое и более человек, срок лишения свободы составит от пяти до семи лет.



- В Красногорске заметили «Жигули», на крыше которых установлен гроб с нанесенной надписью «Оставайся дома»

Тимур Рубинов

- Москвичей также освободили от уплаты взносов на капремонт на три месяца.

- Жителей многоквартирных домов Подмосковья освободили от платы за капремонт на период с 1 апреля по 1 июля 2020г. Такое постановление подписал губернатор Андрей Воробьев.

- Еще 42 человека вылечились от коронавируса в Москве. На сегодняшний день число выздоровевших от пациентов достигло 70.

- Причиной ввода режима самоизоляции в Москве стало невыполнение многими жителями рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, несмотря на просьбы властей оставаться дома, многие горожане продолжали выходить на улицу.