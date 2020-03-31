РИАМО – 31 мар. Российских сотовых операторов обязали сообщать властям номера телефонов граждан, больных коронавирусной инфекцией, а также людей на карантине, сообщается на сайте правительства РФ.

Минздраву РФ совместно с региональными властями поручено с 1 апреля представлять в Минкомсвязь и рабочую группу Госсовета по противодействию распространению коронавируса сведения о заболевших, контактировавших с ними лицах, а также гражданах, находящихся на карантине.

«Минкомсвязи России обеспечить с 1 апреля 2020 года получение от сотовых операторов сведений о номерах мобильных телефонов указанных выше лиц», — говорится в материале.

Во вторник Госдума утвердила административные штрафы за нарушение режима карантина в размере от 15 тысяч до 1 миллиона рублей. Распространение в СМИ и интернете фейков об эпидемии будет наказываться штрафом до 5 миллионов рублей.

Кроме того, в России предусмотрели уголовную ответственность за нарушение режима карантина. Максимальное наказание в этом случае — штраф до 2 миллионов рублей, лишение свободы на срок до семи лет.

На данный момент на территории РФ зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

31 МАРТА

- Телефонные номера пациентов с коронавирусом будут передавать властям.

- О нарушении карантина будут предупреждать по СМС. Данная мера будет действовать с 3 апреля.



- Проведение свадебных церемоний в ЗАГС временно запретили. Решение приятно правительством РФ.

- Соблюдение карантина в Москве проконтролируют с помощью мобильных операторов.

- В России ограничили число возвращающихся из‑за рубежа граждан. Теперь вернуться в Москву можно будет только через аэропорт Шереметьево. При этом число прибывающих из-за границы пассажиров ограничат до 500 человек в сутки.



- Из‑за коронавируса в России предложили временно запретить свадьбы. С таким предложением выступил Минюст.

- Сроки зачисления в российские вузы перенесут. Принимать документы на поступление планируют в онлайн‑формате.

- В Москве за сутки 387 новых случаев заболевания коронавирусом. 5% от общего числа заразившихся – дети, около 35% - люди в возрасте от 18 до 40 лет.

- Госдума утвердила уголовную ответственность за нарушение карантина. Если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, штраф составит от 1 миллиона до 2 миллионов рублей, срок лишения свободы – от трех до пяти лет. Если погибли двое и более человек, срок лишения свободы составит от пяти до семи лет.



- В Красногорске заметили «Жигули», на крыше которых установлен гроб с нанесенной надписью «Оставайся дома»

Тимур Рубинов

- Москвичей также освободили от уплаты взносов на капремонт на три месяца.

- Жителей многоквартирных домов Подмосковья освободили от платы за капремонт на период с 1 апреля по 1 июля 2020г. Такое постановление подписал губернатор Андрей Воробьев.

- Еще 42 человека вылечились от коронавируса в Москве. На сегодняшний день число выздоровевших от пациентов достигло 70.

- Причиной ввода режима самоизоляции в Москве стало невыполнение многими жителями рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, несмотря на просьбы властей оставаться дома, многие горожане продолжали выходить на улицу.