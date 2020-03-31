РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 31 мар. Опубликован график проверок внутриквартирного газового оборудования в подмосковном Щелкове в 2020 году, график размещен на сайте администрации городского округа.

«Ежегодно специализированные организации проводят диагностику внутриквартирного и внутридомового газового оборудования, чтобы обеспечить безопасность его использования», - говорится в сообщении.

Так, на апрель запланирована проверка ряда многоквартирных домов в Щелкове: улица Бахчиванджи, дома 1, 2, 5, 6; Циолковского, 1, 2, 3, 4, 5, 7; Октябрьская, 22, 24; Парковая, 10, 14/22, 15, 17, 27а, 7а; Пушкина, 3, 3а, 4, 9, 21, 24, 26, 28. Поселок Монино: улица Южная, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16; Красовского, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Новый Городок: дома 13, 14, 15.

График проверок на весь 2020 год можно посмотреть по ссылке.