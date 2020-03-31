РИАМО - 31 мар. Стоимость аренды торговых точек в столичной подземке уменьшат на 50%, также в два раза цена упадет на размещение объектов торговли и сервиса в подуличных переходах и вестибюлях, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Такая мера призвана поддержать предпринимателей малого и среднего бизнеса на время самоизоляции из-за распространения коронавируса.

«В метро заключено около 200 договоров с предпринимателями на размещение вендинга и на право торговли в киосках и павильонах. В ближайшее время мы заключим с ними дополнительные соглашения о снижении ежемесячной платы – в качестве меры поддержки малого и среднего бизнеса по поручению Мэра», – сказал заммэра Москвы, глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Всего в Московском метрополитене контрагенты осуществляют торговлю на более чем 5,7 тысячах квадратных метров. Из них около 365 квадратных метров приходится на вендинг и более 5,3 тысяч квадратных метров – на торговлю товарами повседневного спроса в нестационарных торговых точках. Они располагаются в подуличных переходах как центральных станций метро, так и станций отдаленных районов столицы.

Количество пассажиров во вторник в метро снизилось на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.