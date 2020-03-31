РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. Жителя подмосковного Подольска будут судить за фиктивную постановку на учет двух иностранных граждан, в отношении него завели уголовное дело, сообщил «РИАМО в Подольске» помощник подольского городского прокурора Иван Федоров.

Житель Подольска решил помочь своим знакомым и согласился сделать уведомление о прибытии иностранных граждан на свой адрес по месту постоянной регистрации. При этом он знал о том, что для нахождения на территории РФ иностранному гражданину необходимо уведомить органы ОВМ УМВД России по Подольску о своем прибытии и местонахождении. Несмотря на это, он оформил бланки уведомления о прибытии без намерения предоставлять жилое помещение для пребывания иностранцев.

«Сотрудники ОД УМВД России по Подольску возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина). Обвинительный акт утвердила Подольская городская прокуратура и направила в суд уголовное дело», - сказал Федоров.

По его словам, фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ является уголовно наказуемым деянием, за которое предусмотрено наказание. В том числе штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет.

Нарушителя также могут направить на принудительные работы на срок до трех лет, его могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.