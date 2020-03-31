РИАМО - 31 мар. На станции метро «Парк Победы» Арбатско-Покровской линии под прибывающий поезд упала пассажирка, она погибла, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

«Около 12:20 на станции метро «Парк Победы» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена с платформы на жесткий путь под прибывающий электропоезд упала пассажирка. Были приняты меры по ее извлечению», — сказал собеседник агентства

Он добавил, что прибывшие на место ЧП врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть женщины.

По его словам, в настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее поезда временно не курсировали от станции «Кунцевская» до «Киевской» Арбатско-Покровской линии столичной подземки, в обратном направлении были увеличены интервалы движения поездов.