РИАМО (МЫТИЩИ) – 31 мар. Депутаты совета депутатов городского округа Мытищи поблагодарили медработников городской клинической больницы за активную работу в период распространения коронавирусной инфекции, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Сейчас, когда все медики работают в сложных условиях, их продолжают поддерживать коллеги, школьники и пациенты. Все, кто неравнодушен к общей беде. В эти дни сказали спасибо врачам и медицинским сестрам председатель совета депутатов горокруга Андрей Гореликов и депутат Юрий Гончарук.

«На самом деле, мы понимаем ту ответственность и тяжесть, которая сейчас легла на плечи наших медиков, начиная от врачей и заканчивая младшим медицинским персоналом. И мы должны помогать им в этом непростом деле - в лечении пациентов. Медики сейчас на передовой, и они каждый день диагностируют заболевания и лечат людей. И чтобы не допустить распространения вирусов и инфекций, важно остаться дома, и тогда работы у наших врачей будет гораздо меньше. Они работают для нас, давайте все вместе поддержим их», – сказал Гореликов.

Сотрудники отделения нейрохирургии МГКБ сфотографировались с призывом «Мы работаем для вас, останьтесь дома ради нас», ведь сейчас важно соблюдать режим самоизоляции. А активистка Мытищинского отделения «Молодой гвардии» Яна Милосердова также выложила пост с хештегом #спасибоврачам.

«Все плановые госпитализации в МГКБ в соответствии с приказом от 16 марта №87 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 в ГБУЗ МО «МГКБ» отменены. В мытищинской больнице принимают только экстренных пациентов», – заключается в материале.