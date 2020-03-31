РИАМО - 31 мар. В Москве в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции при задержании, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по городу Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, 28 марта 2020 года по вызову граждан прибыли сотрудники полиции с целью пресечения противоправных действий вблизи жилого дома по улице Бибиревская, в ходе которых мужчина 2000 года рождения применил насилие в отношении представителя власти», – сказала Иванова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), добавила собеседник агентства.