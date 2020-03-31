РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. Канализационный колодец закрыли на улице Революции в микрорайоне Климовск Подольска по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на открытые канализационные люки в микрорайоне Климовск. Он отметил, что один люк открыт на улице Революции у дома №1, и попросил закрыть его.

«Рассмотрев обращение по вопросу открытого колодца на улице Революции, сообщаем, что 30 марта был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по приведению колодца в нормативное состояние проведены», - сказал замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.