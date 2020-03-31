РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 31 мар. Министерство экологии и природопользования Московской области оштрафовало на 50 тысяч рублей владельца автомойки, сливающего отходы в приток реки Пахры в Домодедове, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В феврале несколько жителей деревни Воеводино в Домодедове сообщили в соцсетях о том, что ручей, приток реки Пахры, окрасился в ядовито-зеленый цвет. Администрация муниципалитета обратилась в Минэкологии региона с просьбой провести проверку. В ходе проверки инспекторы эконадзора выяснили, что ручей проходит через бетонный коллектор под трассой М-4 (подъезд от МКАД к аэропорту Домодедово). Там на участке вблизи автодороги расположена автомойка самообслуживания, принадлежащая индивидуальному предпринимателю.

«Как выяснилось, для мытья машин использовался пенообразователь, подкрашенный реагентом зеленого цвета. Жидкие отходы в дальнейшем через коллектор попадали в приток Пахры. За нарушение водоохранного законодательства виновник оштрафован на 50 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Минэкологии продолжает контролировать экологическое состояние Пахры и ее притоков.