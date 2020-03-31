РИАМО - 31 мар. В Москве ночью 1 апреля будет температура минус 7-9 градусов, а в Московской области температура опустится до минус 11 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

«Завтра дыхание Арктики распространится дальше на юг и восток Европейской России, и в некоторых регионах предстоящая ночь будет самой холодной на начавшейся неделе», — отмечается в материале.

После холодной среды на следующий день начнется потепление. В четверг днем воздух прогреется до плюс 5-7 градусов.

За этот март это уже третье арктическое вторжение, которое оказалось необычайно резким. Ночью 29 марта за 12 часов температура в столице упала на 18 градусов.

В Москве и Подмосковье до вечера вторника объявлен «желтый уровень» погодной опасности из-за снегопада.