РИАМО - 31 мар. Новые детские игровые комплексы появятся по четырем адресам в подмосковном Серпухове в этом году, площадки оборудуют в рамках губернаторской программы, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Серпухов Юлия Купецкая.

«В муниципалитете будут установлены четыре губернаторских площадки. Места определены с помощью голосования жителей на портале «Добродел». Это сквер напротив ДК «Исток» (улица Красный Текстильщик); сквер в селе Липицы; село Турово, Октябрьская улица, у дома 23; Советская улица, дом 107 и Подольская улица, дом 98», - сказала Купецкая.

Она добавила, что в этом году в округе также отремонтируют 32 двора. Все проекты прошли общественное обсуждение и поддержаны местными жителями. Также планируется отремонтировать 243 подъезда.

Ранее пресс-служба министерства благоустройства Московской области сообщала, что в текущем году по программе губернатора Московской области в подмосковных дворах установят 229 детских игровых площадок.