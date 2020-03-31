РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. Жители садовых некоммерческих товариществ микрорайона Дубровицкий в Подольске добросовестно соблюдают режим самоизоляции, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В границах микрорайона Дубровицкий, в деревне Кутьино и поселке Поливаново, сотрудниками территориального отдела на днях было проверено 11 садовых некоммерческих товариществ из 20.

«Проблем не выявлено, жители добросовестно соблюдают предписанные правила по самоизоляции. Заезд в СНТ новых жителей практически прекращен. В расположенных рядом магазинах дефицита продуктов нет», - говорится в сообщении.