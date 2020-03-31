РИАМО - 31 мар. Из-за метели в столичном «Аптекарском огороде» под снегом оказались погребены распустившиеся тюльпаны, нарциссы и примулы, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.

«Последний мороз весны 2020 года переживает Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» — тюльпаны, нарциссы, гиацинты, пролески, примулы, хионодоксы, волчье лыко и другие цветущие под открытым небом растения засыпало снегом», — говорится в сообщении.

Как пояснил куратор растений открытого грунта Алексей Филин, снег не так страшен для растений – он их защищает.

«Катастрофы быть не должно, хотя некоторые экземпляры могут пострадать. К счастью, еще не все цветы вылезли», — добавил он.

Москвичам также напомнили, что из-за эпидемии коронавируса «Аптекарский огород» закрыт для посещения. Как только власти снимут ограничения, в саду стартует XX Весенний фестиваль цветов.

По прогнозам синоптиков, за два последних дня марта в Москве может суммарно выпасть около трети от месячной нормы осадков. Сейчас в столице зафиксирован снежный покров высотой 3 сантиметра.