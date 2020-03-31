РИАМО - 31 мар. Следователи возбудили уголовное дело по факту полной невыплаты зарплаты работникам компании в Воскресенске, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

По версии следствия, с сентября по декабрь прошлого года руководство полностью не выплачивало заработную плату работникам одного из предприятий. Таким образом, предприятие задолжало работникам около 700 тысяч рублей.

«В настоящее время следователями запланирован допрос потерпевших, руководства организации и иных лиц. Будет истребована необходимая финансово-хозяйственная документация предприятия с целью производства бухгалтерской экспертизы», — говорится в сообщении.

В СК решают вопрос о принятии мер обеспечительного характера для последующего возмещения ущерба.