РИАМО - 31 мар. Согласно решению оперативного штаба РФ по ситуации с коронавирусной инфекцией, в России ограничивают число возвращающихся из-за границы граждан, передает Газета.ru.

Теперь вернуться в Москву можно будет только через аэропорт Шереметьево. При этом число прибывающих из-за границы пассажиров ограничат до 500 человек в сутки.

«В аэропорты других российских субъектов могут возвращаться не больше 200 человек в сутки», — говорится в сообщении.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в декабре 2019 года в центральном Китае. На сегодняшний день в России зафиксировано 2337 случаев заражения.

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31 МАРТА

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