РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 мар. Отдел ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» предупреждает об ухудшении погодных условий и рекомендует водителям быть предельно внимательными на дорогах и избегать резких маневров, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Во вторник в Московском регионе установилась сырая погода, идет мокрый снег. В ближайшие дни ожидается выпадение осадков в виде мокрого снега и понижение температуры воздуха до минусовых отметок.

«В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция рекомендует всем автолюбителям быть крайне внимательными на дороге. Особую осторожность следует проявлять при проезде эстакад, мостов и путепроводов, именно в этих местах наиболее вероятно образование наледи или скопление талой воды», – говорится в сообщении.

При неблагоприятных погодных условиях тормозной и остановочный путь транспорта возрастает, что требует большей осторожности от пеших участников дорожного движения при переходе проезжей части. Обозначить свое присутствие на дороге пешеходы могут с помощью световозвращающих элементов.

«Автомобилистам, попавшим в ДТП или иную нештатную ситуацию на территории городских округов Балашиха и Реутов, всегда придут на помощь сотрудники ОГИБДД. В таких случаях звоните в дежурную часть ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» по телефону: 8(495)521-99-02. Вам обязательно помогут. Будьте внимательны!» – отмечается в материале.