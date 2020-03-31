РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мар. В подмосковных Люберцах на Быковском шоссе столкнулись такси и легковой автомобиль, сообщается в группе «Люберцы за рулем» в соцсети «ВКонтакте».

ДТП произошло утром во вторник.

«ДТП на Быковском шоссе, между Пехоркой и АЗС «Газпром». ГИБДД на месте», - говорится в сообщении.

На фото, прикрепленном к посту, видно, что столкнулись такси и легковой автомобиль, транспортные средства получили значительные повреждения.

«Информация о данном ДТП, в том числе о пострадавших, в ведомство не поступала», - сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.