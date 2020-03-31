РИАМО - 31 мар. Российский певец и композитор Игорь Николаев показал зимний вид из окна больницы в Коммунарке, где он в данный момент проходит обследование на коронавирус, сообщает Nation News.
Видео Николаев выложил на своей официальной странице в Instagram.
«Николаев выложил видеоролик, на котором запечатлен зимний вид из окна больницы: снег, ветер, серое небо и пустая дорога. Исполнитель с выражением продекларировал Станислава Куняева «Живем мы недолго», — говорится в сообщении.
Тест на коронавирус композитор решил пройти после того, как побывал на дне рождении сестры Игоря Крутого Аллы. Там же присутствовал и Лев Лещенко, у которого позже подтвердился тест на коронавирус.
При этом исследование не подтвердило коронавирус у Николаева. Он также поблагодарил врачей больницы в Коммунарке за профессионализм.
Текстовая трансляция
31 МАРТА
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