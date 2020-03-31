РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. Сотрудники администрации Подольска в ходе рейда в микрорайоне Климовск отметили, что крупные торговые сети предпринимают достаточно мер для предупреждения распространения коронавируса, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники территориального управления Климовска 31 марта провели мониторинг крупных розничных торговых сетей и проверили, какие меры они предпринимают против распространения коронавируса. Меры крупных торговых сетей оказались исчерпывающими», - говорится в сообщении.

В частности, в магазинах дезинфицируют тележки и корзины для продуктов; наклеили ограничительные ленты на пол для соблюдения социальной дистанции; установили ограничительные экраны на кассах; делаются технические перерывы для обработки помещений.