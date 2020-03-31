РИАМО - 31 мар. После сбоя движение поездов на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена запустили в соответствии с графиком, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Движение на Арбатско-Покровской линии осуществляется в соответствии с графиком», — говорится в сообщении.

Ранее поезда временно не курсировали от станции «Кунцевская» до «Киевской» Арбатско-Покровской линии столичной подземки, в обратном направлении были увеличены интервалы движения поездов. Сбой был связан с пассажиром, который упал на пути.