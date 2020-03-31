Из-за коронавируса еще с середины марта многие компании перевели сотрудников на «удаленку». Для москвичей это стало серьезным испытанием, ведь в домашнем «офисе» оказалась вся семья. Не рады и одиночки – некоторым не хватает общения и дороги на работу в качестве перезагрузки. А для кого-то, наоборот, «удаленка» стала временем новых возможностей. Обозреватель РИАМО расспросила «удаленщиков» о плюсах и минусах работы на карантине.

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Ангелина, 34 года, основатель «Студии деловой коммуникации»:

«Главный минус карантина – всеобщая паника и перенос деловых встреч из кафе в компьютер. Быть офлайн сегодня – признак дурного тона.

Празднование моего дня рождения на прошлой неделе стало небольшим протестом против вируса. Родственники в самодельных повязках разного фасона и цвета, веселье, вино и частое мытье рук – вот такой необычный праздник!

Зато сидение дома и всеобщий переход в онлайн позволяет быть в разных местах одномоментно. На днях, пока слушала прямой эфир из филармонии, параллельно заказывала продукты и играла с детьми.

Такого одномоментного «растроения» личности офлайн не добьешься! В мыслях только одно – да прибудет с нами интернет!

Ввиду высвободившегося времени и открытых доступов к разным обучающим курсам записалась и слушаю пару курсов по своей профессии. Я даже впервые воспользовалась услугами телемедицины: странновато, но мегаудобно.

Библиотека закрыта, музеи не работают, спектакли отменили – вся жизнь сейчас в онлайне. Это круто, я совсем не против – только пусть «вафля» работает, все грузится, и мы весело в «самосшитых» повязках переживем любой карантин!».

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Анастасия, 36 лет, домохозяйка:

«У нас трое детей, собака, и я очень переживала, как все организовать так, чтобы муж мог нормально работать на удаленке. В итоге он организовал все сам. Для него главное – график. Он заранее всем объявляет, что работает с 9 до 18 с перерывом на обед. Когда созвон по работе, он всех громко оповещает, что нужна тишина, и запирается в комнате.

Все бытовые дела – только до или после работы, никаких «помоги хоть пять минут».

Дети за первую удаленную неделю немного присмирели и поняли, что к чему. Конечно, они бесятся, ругаются и дергают постоянно, но это уже мои проблемы. А муж лежит на кровати, работает. И просит приносить ему печенюшки – он так привык перекусывать в офисе.

Он вообще был очень рад «удаленке», по крайней мере, первой неделе. Прежде всего, потому что не надо тратить время на сборы и на дорогу.

Спасает то, что у нас есть собака! Это для нас с детьми постоянный антистресс, и мужу прогулка с питомцем после рабочего дня как бальзам на душу».

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Ирина, 37 лет, шеф-редактор:

«Мне на «удаленке» очень сложно по нескольким причинам. Во-первых, я работаю в крупном информационном агентстве, где рабочий процесс заточен на офис, на личный контакт в режиме нон-стоп. Мы постоянно обмениваемся идеями, какими-то мелкими сообщениями. Раньше для этого достаточно было просто повернуть голову, а теперь это делается через мессенджеры, на которые тратится огромное количество времени.

У нас теперь с десяток разных чатов! Руководство сидит во всех, и это сводит с ума, мечешься между ними…

Самая большая проблема для меня – это постоянная концентрация на том, чтобы не пропустить информацию, всем вовремя ответить, контролировать все технические вещи. Что-то постоянно «вылетает», не загружается, работает совсем не так слаженно, как в офисе.

У одного коллеги случился нервный срыв, потому что ему вовремя не ответили на вопрос в чате.

Конечно, люди не тратят время на дорогу и сборы, это плюс «удаленки». Можно побегать до работы или поспать подольше. Я себе на прошлой неделе позволяла немного покататься на велосипеде в обед, чтобы разгрузиться. Мне это было нужно как воздух, чтобы не сорваться.

Еще один огромный минус удаленной работы – в том, что полностью размываются границы между работой и личным временем. В 18 – 19 часов мы с коллегами прощаемся, но ведь после этого нет перезагрузки, которая обычно происходит по дороге домой. Поэтому обесцениваются выходные, свободное время. Ты остаешься на том же месте, и тебе нужна какая-то активность вне дома, а это сейчас невозможно из-за всеобщей изоляции.

А еще я очень скучаю по коллегам, с некоторыми у нас очень тесная связь, и партнерская, и дружеская. Этого очень не хватает, никакие чаты и форумы ее не заменят».

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Валерия, 35 лет, фрилансер:

«Когда это все началось, я сразу поняла, что мой фриланс скоро накроется медным тазом. Сначала дома засели дети, потом – муж, и все мои опасения оправдались.

Я целый день провожу с мыслью о том, как развлечь детей и оградить от них работающего мужа. Он закрывается в комнате и пытается работать, но его постоянно отвлекают то детские вопли, то собачий лай.

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Какие там онлайн-экскурсии из «Эрмитажа» и прямые трансляции из Большого… Им надо только орать, беситься, мучить собаку и разносить весь дом! А еще просить есть каждые два часа.

За две недели самоизоляции я почти попрощалась со своей работой, книжками, хобби, музыкой, добрыми мыслями и превратилась в отчаянную домохозяйку!».

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Юрий Бессмертный, 48 лет, руководитель проекта «Мы вас помним»:

«Мы занимаемся поиском удаленных захоронений и уходом за ними. Я обычно работаю и из дома, и в офисе, поэтому вынужденная «удаленка» не стала для меня чем-то новым. У меня дома есть отдельная комната и необходимая оргтехника для работы. Но в этот раз все пошло не по плану.

Наш старший сын – айтишник, он живет отдельно, но у него маленькая двухлетняя дочь, и работать из дома ему совершенно невозможно. Он пробовал закрываться в отдельном помещении, но дочка каждые полчаса стучала игрушкой в дверь. Объяснить ей про коронавирус непросто. Поэтому он ушел работать к родителям. Мы выделили ему спальню. Еще и младший сын-школьник дома.

Таким образом, вся семья уже полмесяца дома, и в целом полет нормальный. Мы очень организованные, сплоченные и быстро приспособились к новым условиям.

Конечно, дома хочется пообщаться с детьми, сложно не отвлекаться на котика, холодильник и желание посмотреть новый фильм на IVI…

Но нам помогают семейные правила – во сколько встаем, когда приступаем к работе, когда и кому идти на прогулку, в магазин, и так далее. Мы со всем справимся!».

Александр Ондар, 45 лет, руководитель PR-службы журнала «Театрал»:

«Самоизоляция для театралов и всех тех, кто связан с театром – непростое время. Поэтому с началом карантина театры стали наперебой предлагать разные идеи, чтобы как-то поддержать зрителя. Это и натолкнуло на мысль нашего главного редактора Валерия Якова на создание новой номинации международной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала».

Эта номинация получила название и хэштег «Арт-ответ пандемии». Премия будет вручена в декабре самом креативному онлайн-проекту, созданному актерами, режиссерами и деятелями культуры в условиях карантина и самоизоляции. Формат проектов может быть любым – от онлайн-моноспектаклей до флешмобов и виртуальных премьер. Все ролики проекта мы загружаем на наш сайт и наш канал в Youtube.

Первыми к проекту присоединился МХТ с поэтической рубрикой, затем «Ленком», театр «Современник» с антивирусным онлайн-проектом «Доктор Чехов» и многие другие.

Только за первую неделю карантина просмотры у нас выросли на 300%.

Также мы на своем сайте стали собирать расписание онлайн-трансляций российских и зарубежных театров. Уверен, что даже это непростое время мы можем провести культурно».

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